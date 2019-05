Pinuccio Tatarella, il 7 giugno convegno a Palermo organizzato dalla fondazione Tricoli

A 20 anni dalla scomparsa (avvenuta l’8 febbraio 1999), la fondazione Tricoli organizza un convegno per ricordare Pinuccio Tatarella, «il primo esponente della destra – come si legge in un comunicato- ad assumere un incarico di governo nell’Italia repubblicana, artefice della svolta di Fiuggi, ideologo di Alleanza Nazionale, precursore del centrodestra, presidenzialista convinto. L’appuntamento è a Palermo alla fondazione Whitaker, venerdì 7 giugno alle ore 17. Insieme al presidente della regione siciliana Nello Musumeci, interverranno il senatore di FI Maurizio Gasparri; il presidente e il vice presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei e Fabrizio Tatarella, lo scrittore Tommaso Romano. Modera il giornalista Fabio Tricoli. Il convegno sarà anche occasione per presentare il libro Pinuccio Tatarella: passione intelligenza al servizio e dell’Italia , edizioni Regnani-Giubilei che raccoglie contributi e testimonianze sul ”Ministro dell’Armonia” da parte di politici, giornalisti, uomini delle istituzioni della prima e della seconda Repubblica.