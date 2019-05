Martedì 14 maggio alle ore 18 presso la sede del Cis, Centro di iniziative sociali diretto dal senatore Domenico Gramazio, a piazza Tuscolo, verrà svolta una Messa nel trigesimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Ciarrapico, messa che sarà officiata da frate Attilio. Subito sarà ricordata da vari interventi la figura di Peppino Ciarrapico per il suo impegno Editoriale e per la destra italiana ed europea. Giuseppe Ciarrapico è scomparso il 14 aprile scorso a Roma all’età di 85 anni,lasciando un grande vuoto nella comunità politica e culturale della destra italiana. Nato a Roma il 28 gennaio 1934 è stato un notissimo imprenditore e politico. Editore di diverse testate locali del centro Italia, si candidò al Senato con il Popolo della Libertà e fu senatore nella sedicesima legislatura dal 2008 al 2013. È stato anche presidente della Roma calcio dal 1991 al 1993. Era soprannominato il “Re delle acque minerali”, in quanto proprietario delle terme di Fiuggi. Era gravemente malato da tempo. Le sue condizioni erano peggiorate nell’ultimo periodo. «Peppino Ciarrapico è stato un editore scomodo. E anche una personalità forte, gli si voleva bene e ci si litigava. Lo ricordo con affetto», ha detto Francesco Storace appresa la notizia della scomparsa dell’imprenditore. «Ha rappresentato per la mia generazione un grande spazio editoriale», ha ricordato da parte sua Domenico Gramazio, «da quando assunse negli anni 70 la direzione amministrativa del Secolo per volonta di Almirante di cui fu l’editore. Siamo stati sempre molto amici nella legislatura conclusasi a marzo del 2013 seduti allo stesso banco con il gruppo del Pdl in Senato centinaia le interrogazioni e gli atti parlamentati che portano la mia firma e quella di Ciarrapico».