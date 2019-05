Pedofilo portava la figlioletta di 3 anni ad assistere agli incontri sessuali: incastrato

Un presunto pedofilo di 44 anni, sospettato di avere commesso atti sessuali con bambini, è stato arrestato dalla polizia a Zurigo. Oltre ad offrire immagini pedopornografiche sul darknet, l’uomo era interessato ad incontri sessuali con madri e i rispettivi bambini. L’arresto dell’uomo, che è domiciliato in Argovia, risale allo scorso 8 maggio. Il 44enne – indicano in una nota congiunta il Ministero pubblico e la polizia cantonale di Zurigo – si era presentato assieme alla figlioletta di 3 anni a un incontro concordato con una donna. La donna, contattata su una chat, era in effetti una specialista della polizia cantonale. Secondo le conoscenze attuali, la bimba avrebbe dovuto assistere come spettatrice alle attività sessuali tra la persona arrestata e la donna. Dopo il primo interrogatorio di polizia, il presunto pedofilo è stato consegnato alla Ministero pubblico. La figlia è stata affidata alla madre, che viveva con la persona arrestata. Le indagini sono condotte dalla polizia cantonale in collaborazione con il Centro di competenza per il cyber-crimine del Ministero pubblico zurighese.