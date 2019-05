Pausa pranzo, i ristoratori tornano a scuola: i segreti della cucina “sana”

Ristoratori a scuola per imparare a rendere sempre più sana e corretta l’alimentazione durante la pausa pranzo, attraverso roadshow di formazione itinerante. L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma dai diversi partner che la animano: Istituto superiore di Sanità (Iss), Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), Reti Città Sane Oms ed Edenred, main partner del programma Food. In concreto per aiutare i ristoratori a conoscere meglio i segreti della cucina sana, sarà realizzato uno show cooking da svolgere in tre appuntamenti in altrettante località italiane (Roma, Milano e Palermo), i cui destinatari saranno i ristoratori. Lo show cooking sarà guidato da uno chef, affiancato da un ricercatore dell’Iss, e strutturato in tre diversi moduli, con temi diversi. Si parte dalla sicurezza alimentare: saranno esposte le corrette tecniche di manipolazione/cottura degli alimenti, conservazione in frigo, per evitare contaminazioni microbiologiche e chimiche. Si prosegue sulla sicurezza nutrizionale: per identificare una dieta salutare e menù bilanciati in pausa pranzo. Infine la corretta gestione degli allergeni: verranno illustrate le tecniche da adottare per evitare contaminazioni di allergeni in cucina. Ciascun modulo si basa su una pillola video

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi