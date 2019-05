Paura per il portiere spagnolo Iker Casillas: infarto in allenamento, ricoverato

Grossa paura per il portiere spagnolo Iker Casillas, che in allenamento ha sofferto di un infarto al miocardio, definito “acuto”. Subito ricoverato all’ospedale di Oporto dove è stato trattato immediatamente. Ora è “tutto risolto: il giocatore sta bene”. Lo rende noto il suo club, il Porto, in un comunicato sul sito nel quale si precisa che il malore e’ avvenuto durante l’allenamento con i Dragoes di questa mattina, subito interrotto per prestare soccorso al 37enne portiere. Casillas è all’ospedale Cuf di Oporto, “è stabile e ha risolto il suo problema cardiaco”. Il portiere del Porto è stato campione del mondo e d’Europa con la Nazionale spagnola, è cosciente e fuori pericolo, peròs non potrà certamente tornare in campo fino alla fine della stagione. A marzo Casillas aveva rinnovato il contratto con il Porto fino al 2021. E’ la quarta stagione che l’ex portiere del Real Madrid difende i pali del Porto. Da quando è a Oporto ha collezionato 156 presenze e ha vinto una Liga Portuguesa (2017-2018) e due Supercoppe del Portogallo (2018-2019).

Il comunicato del Real Madrid “Il Real Madrid vuole esprimere tutto il proprio sostegno all’amato capitano Iker Casillas. Durante tutta la sua carriera professionale, Iker Casillas ci ha insegnato a superare le sfide più incredibili per far crescere la gloria del nostro club. Ci ha insegnato che arrendersi non si adatta alla nostra filosofia di vita e ci ha dimostrato innumerevoli volte che la strada verso la vittoria la percorrono solo coloro che riescono a essere più forti nelle sfide più dure. Il Real Madrid e tutti i tifosi desiderano vedere il recupero al più presto del proprio eterno capitano e gli inviano tutto il coraggio del mondo”. Il Milan, attraverso un post sul proprio account ufficiale sul social network Twitter, ha voluto far sentire la propria vicinanza a Iker Casillas, ex Real Madrid, avversario di mille battaglie. “Qualsiasi rossonero augura a Iker Casillas un sicuro e pieno recupero. Non vediamo l’ora di rivederti sul campo, Iker!”, il commento del Milan.