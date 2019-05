Orban chiama Berlusconi: domani i due leader si vedranno a Bruxelles

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiamato nel pomeriggio il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per congratularsi per la sua elezione al Parlamento europeo. I due leader hanno convenuto di incontrarsi domani a Bruxelles. A commento delle elezioni europee, così Berlusconi scrive in una nota: “Terrò fede all’impegno preso con gli elettori e mi dedicherò a lavorare per costruire un’Europa più giusta, diversa, che sappia recuperare il rapporto con i cittadini, un rapporto che, come dimostrano i risultati dei partiti euroscettici, è in forte crisi”.