Nuovo sondaggio per le Europee: la Lega vola, FdI al 5,5%. I dati partito per partito

Un altro sondaggio conferma la crescita di Lega e Fratelli d’Italia. L’elettorato sceglie chi ha idee chiare sull’Europa e non lascia spazio a equivoci. A due settimane dalle elezioni europee del 26 maggio si inizia a delineare lo scenario in merito alle intenzioni di voto degli italiani. Il sondaggio è realizzato dall’Istituto Noto Sondaggi e pubblicato da Nazione-Carlino-Giorno. Analizza l’orientamento di chi, ad oggi, sa già come esprimere il proprio voto, Ed emergono conferme. La Lega resta il primo partito in Italia con il 32%. Buona parte dei voti al Carroccio arriva dal Nord-Est, con il 43% dei consensi.

Il sondaggio registra le difficoltà dei Cinquestelle

Al Centro, roccaforte storica della sinistra, potrebbe sorprendentemente superare il 30%, mentre resta alto il numero di elettori di Salvini al Sud e nelle Isole, rispettivamente 25% e 19%. Il M5S è al secondo posto assieme al Pd, entrambi con il 21% dei voti. Si registra quindi un calo di popolarità per i grillini rispetto alle ultime elezioni politiche, dove aveva toccato il 32,7% dei voti. Bene invece al Sud e nelle Isole, dove potrebbero ottenere rispettivamente il 27% e il 30%. I due partiti di governo ottengono complessivamente il 53% delle intenzioni di voto. Secondo il sondaggio, il Pd registra risultati positivi nella circoscrizione Nord-Ovest, dove ottiene il 27%, ma al Centro si fa largamente superare dalla Lega. I democratici sono infine fermi al 19% e al 15% rispettivamente al Sud e nelle Isole. Riguardo il centrodestra, il 9% degli italiani voterà Forza Italia, con una distribuzione dei voti abbastanza omogenea in tutto il Paese e un picco del 12% nelle Isole. Fratelli d’Italia continua a crescere e raggiunge il 5,5%, mentre +Europa ad oggi non va oltre il 3,5%. Infine, La Sinistra ed Europa Verde si fermano rispettivamente al 2% e all’1%, lontani dalla soglia di sbarramento.