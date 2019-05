Notte da fantascienza in Australia: paura per una misteriosa palla di fuoco (video)

Una “palla di fuoco” ha illuminato i cieli in almeno due Stati dell’Australia meridionale durante la notte. Gli avvistamenti del fenomeno sono stati segnalati anche nella città di Victoria. Centinaia di persone hanno riferito di aver visto il sospetto meteorite durante la notte. È stato descritto come una “palla di fuoco” accompagnato da un’2enorme luce bianca brillante”.

This was the remarkable scene in Australia, as a “fireball” believed to be a meteor lit up the night sky 😲

[Tap to expand] https://t.co/oBhohvfykn pic.twitter.com/FgztZYlrj2

— BBC News (World) (@BBCWorld) 22 maggio 2019