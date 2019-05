Nonostante gli schiaffi, Della Vedova ha ancora voglia di scherzare: «+Europa partito attrattivo»

Nonostante gli schiaffi eletorali presi il 26 maggio, Benedetto Della Vedova ha ancora voglia di scherzare: ”+Europa conferma di essere un partito attrattivo con una identità forte. Se fossimo entrati nel Pd avremmo sprecato un preziosissimo patrimonio costruito con il congresso, che i giovani, anche giovanissimi, hanno riconosciuto”. Il segretario di +Europa , in diretta Facebook sulla pagina del partito. “Io credo -ha aggiunto- che il 3,1% conquistato alle elezioni europee, senza soldi e contro la potente retorica del voto utile, ci consente di dire che, pur senza seggi a Bruxelles, abbiamo la dignità politica ed elettorale di essere, in prospettiva delle elezioni politiche che arriveranno entro un anno, l’alleato scomodo, scomodissimo europeista e liberal-democratico del Pd e non uno suo spin off. Se poi arriveranno altri protagonisti si vedrà, meglio ancora; oggi è così. Costruiamo l’alternativa a Salvini e – ha concluso Della Vedova – al Movimento 5 Stelle”.