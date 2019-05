Nigeria, da 20 anni gli islamici massacrano i cristiani: si aspetta un genocidio per intervenire?

La notizia è che in Nigeria. Da molti mesi, forse da anni, c’è una persecuzione sistematica contro i cristiani, che talvolta sbocca in autentici massacri. Ma la notizia ancora più importante è che tutto ciò non fa …notizia, in Occidente. Prima si sarebbe potuto pensare a distrazione, incompetenza dei colleghi, difficoltà nel reperire le fonti, ma non è così. Oggi abbiamo abbastanza elementi per poter affermare che le persecuzioni dei cristiani da parte degli islamici vengano sistematicamente e scientemente sottaciute per non infastidire questi ultimi. Ma la cosa grave è che le persecuzioni non avvengono solo nei Paesi che noi chiamiamo del Terzo Mondo, ma anche in Europa, dove ogni giorno chiese, statue, oggetti sacri vengono distrutti e vandalizzati dai musulmani, quando non accoltellano i cristiani o mettono le bombe. In Germania, in Francia, nei Paesi nordici alle notizie di violenze musulmane viene messa la sordina, per direttiva politica e per compiacenza dei media. In Italia, ancora non è così, ma c’è chi ci vuole spingere nella stessa la deriva. Tornando alla Nigeria, settimo Paese al mondo per popolazione, primo dell’Africa, con 250 gruppi etnici diversi e varie religioni, passato dall’indipendenza a una sequela impressionante di colpi di Stato e di dittatori, essa è definita dagli stessi africani come un autentico inferno, e bene lo sanno gli occidentali che hanno la sfortuna di lavorarci: non si può andare da nessuna parte senza scorta, e anche se ce l’hai rischi, perché potresti essere rapito o ucciso dalla tua stessa scorta. Una radiografia della situazione dei cristiani in Nigeria, il cui Nord è a maggioranza musulmana, ci viene da un reportage del Gatestone Institute, un think tank di politica internazionale, secondo cui “in Nigeria, i cristiani vengono trattati come cittadini di seconda classe nei dodici Stati del nord, dove viene applicata la legge della shaaria. Sono perseguitati in molti modi. Le ragazze cristiane vengono rapite e costrette a sposare uomini musulmani. I pastori vengono rapiti per chiedere un riscatto o per depredargli le terre e i pascoli. Le chiese sono vandalizzate o completamente distrutte.”

Nigeria, Fulani e Boko Haram contro i cristiani

Secondo Raymond Ibrahim, autore ed esperto di Medio Oriente, “il governo nigeriano e la comunità internazionale fin dall’inizio hanno fatto ben poco per affrontare la situazione. Questa mancanza di partecipazione non è sorprendente: non riescono nemmeno a riconoscere le sue radici, ossia l’intollerante ideologia del jihad. Di conseguenza, il bilancio delle vittime cristiane non ha fatto che aumentare – e probabilmente continuerà a crescere in modo esponenziale – fino al momento in cui questa realtà non sarà soltanto riconosciuta, ma anche affrontata”. In Nigeria, i cristiani vengono massacrati dai militanti Fulani (il gruppo etnico dominante del Nord è infatti quello degli Hausa-Fulani) e dai jihadisti di Boko Haram (islamisti affiliati ad al Qaeda). I cristiani in Nigeria rappresentano pur sempre la metà della popolazione, ma sono piuttosto inermi, e l’esercito non li protegge. Come fa sapere l’organizzazione per i diritti umani International Christian Concern (Icc), “a marzo, i militanti Fulani hanno continuato a compiere attacchi in tutta la regione nigeriana della Cintura di Mezzo (zone-cuscinetto tra Nord e Sud). Gli attacchi brutali perpetrati da questi intransigenti militanti islamici generano costantemente paura tra i cristiani che vivono nella Cintura di Mezzo, mentre il bilancio delle vittime continua a salire. Nel mese scorso sono state uccise almeno 150 persone. Il vescovo nigeriano William Amove Avenya dello Stato di Benue ha dichiarato: ‘Le tribù Fulani armate fino ai denti stanno uccidendo donne incinte e bambini, e stanno distruggendo le nostre piccole proprietà. Questa è una bomba a tempo che minaccia di innescare l’intera regione. Non possiamo aspettare che si perpetri un genocidio di massa per intervenire”, ha aggiunto. Il direttore regionale per l’Africa dell’Icc, Nathan Johnson, che di recente si è recato in Nigeria, ha detto al Gatestone che questa violenza letale è iniziata meno di 20 anni fa. “In realtà è iniziata solo nel 2001, dopo che una serie di scontri tra musulmani e cristiani nella regione dell’Altopiano causarono la morte di più di un migliaio di persone e la distruzione di molte chiese. Nel 2018 e nel 2010, ci furono anche delle rivolte cruente e da allora la tensione tra le due comunità è aumentata”. Secondo il responsabile dell’Icc, l’ostilità annovera una serie complessa di fattori, socio-economici (pastori contro agricoltori), etnici (soprattutto Fulani contro chiunque, tranne gli Hausa) e religiosi (musulmani contro cristiani), tuttavia “il governo nigeriano e i media hanno minimizzato il fatto che i musulmani radicali stanno massacrando le comunità cristiane in Nigeria. Preferirebbero considerare la crisi come uno scontro tra due comunità etniche o socio-economiche che si uccidono a vicenda – anche se quasi l’80 per cento delle vittime sono cristiane”. E Johnson ha aggiunto: “Molti non hanno cibo, acqua e riparo, perché sono stati cacciati dalle loro terre e nelle città dove si sono trasferiti non possono coltivare la terra né riescono a trovare lavoro. Centinaia di migliaia di bambini cristiani in tutto il Paese non possono andare a scuola, perché i loro genitori non possono permetterselo, non hanno accesso all’istruzione o temono che i loro figli possano essere attaccati o rapiti mentre si recano a scuola o mentre sono in classe”. Le varie ong che operano in Africa da anni, a quanto pare senza progressi, potrebbero interessarsi anche di queste persone anziché pensare a contrabbandare clandestini dalla Libia all’Italia.