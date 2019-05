Musica: Thegiornalisti, il video “Maradona y Pelè” è già virale

Da oggi è fuori il nuovo videoclip di ”Maradona y Pelé”, l’atteso singolo dei Thegiornalisti, la band capitanata da Tommaso Paradiso che, dopo un tour sensazionale nei palazzetti italiani, torna a stupire il pubblico con un pezzo travolgente, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 maggio. Il video, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, è ambientato in una piovosa notte d’estate, dentro un locale che ricorda il saloon di una città americana di frontiera, popolato da giocatori d’azzardo e pericolosi fuorilegge.

Benedetta Porcaroli guest star di Thegiornalisti

Protagonisti sono Tommaso Paradiso e la giovane attrice Benedetta Porcaroli (interprete di Baby, la serie originale italiana Netflix) che, una volta varcata la porta d’ingresso, si scatena ballando tutta la notte sulle note del brano, travolta in una danza irresistibile, mentre non smette di incrociare lo sguardo del frontman. Il singolo, uscito su etichetta Island Records, scritto da Tommaso Paradiso insieme a Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), segna una nuova pagina nella storia del gruppo, che entra ufficialmente nel roster di Universal Music.