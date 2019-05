Mollicone: “Indecente intervista di Annunziata alla Meloni. Ne parleremo in Vigilanza Rai”

«Cosa c’entra la storia nazionale con il programma di Fratelli d’Italia? Durante l’ospitata di Giorgia Meloni la conduzione disi è confermata ancora una volta indecente, faziosa e di parte, ben oltre i limiti del codice di autoregolamentazione per la par condicio. I conduttori devono porre domande sui punti programmatici in maniera neutrale, senza manifestare il proprio orientamento avverso al politico intervistato. Bene ha fatto Giorgia Meloni ad attaccare citando i milioni di morti che il comunismo ha provocato nel mondo. Annunziata chieda scusa a Meloni e Fratelli d’Italia. Presenteremo un quesito in commissione di Vigilanza Rai chiedendo se l’azienda considera la conduzione di Annunziata una violazione della par condicio». È quanto dichiara, deputato di FdI e componente della commissione di Vigilanza Rai.