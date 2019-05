Milano, via lo striscione antisovranista: ma è stata la direzione di un albergo, non la Digos (video)

È stato portato via lo striscione antisovranista da Piazza Duomo a Milano. E sarebbe stata la direzione dell’hotel Town House seven stars, in modo autonomo, a decidere di togliere lo striscione lungo almeno quattro metri “Restiamo Umani” che campeggiava da una finestra del palazzo dell’albergo, esattamente di fronte al palco della manifestazione sovranista in Piazza Duomo. Stavolta quindi gli antagonisti non possono prendersela con la Digos obbedirebbe agli “ordini” del ministro dell’Interno, bensì con i responsabili di un’azienda alberghiera che non possono tollerare (pena una cattiva pubblicità) frasi di invettiva politica sulla facciata del proprio hotel, Speriamo che stavolta ci sia risparmiato il solito chiasso propagandistico e le solite grida isteriche dei malpensanti in servizio

permenente effettivo. Il video che proponiamo è tratto dall’edizione on libe de la Repubbica.