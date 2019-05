Milano, bimbo di due anni trovato morto in casa: tragedia a San Siro

Dramma alle prime luci dell’alba. E’ stato trovato senza vita un bambino di due anni a Milano in zona San Siro. Il padre ha avvertito la polizia intorno alle 5.00, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato con il bambino soltanto la madre, di nazionalità serbo-croata. La Poizia sta cercando di ricostruire la dinamica della disgrazia.

Secondo le prime indiscrezioni riportate dal Giornale sul bimbo sono state trovate tracce di violenza e sul pianerottolo tracce di sangue. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sembra che il piccolo avesse i piedi legati, diversi lividi e una ferita alla testa. La madre avrebbe incolpato il marito, che la Polizia, al suo arrivo, non ha trovato.

Nessuna traccia del padre del bimbo

Di lui nessuna tracciata. La sua assenza ha insospettito gli inquirenti, che lo stanno cercando. Si tratta di un 25enne italiano. I paramedici, arrivati nell’appartamento, non hanno potuto fare niente per salvare il bimbo, se non constatarne il decesso. L’abitazione dove risiedeva la famiglia era occupata abusivamente.