Messa in ricordo di Giorgio Almirante mercoledì 22 maggio a piazza del Popolo

Messa in ricordo di Giorgio Almirante mercoledì 22 maggio alle 19,30 alla basilica di Santa Maria in Montesanto (piazza del Popolo, Chiesa degli artisti). L’indimenticabile leader della Destra italiana spentosi a Roma nel 1988 ebbe con Roma e con Piazza del Popolo in particolare un rapporto profondo. La grande piazza romana è stata la sede di comizi indimenticabili a chiusura di campagne elettorali difficili ma esaltanti. Piazza del Popolo ha ricambiato Almirante di un amore sincero, intenso. Mercoledì sarà l’occasione per ritrovarsi e rinsaldarsi in un ricordo che non si affievolisce. Roma è stata anche la città che ha dato l’addio, nella chiesa di Sant’Agnese in Agone a piazza Navona, al capo del Msi. Lì il popolo missino ma anche tanti semplici cittadini si affollarono per dare l’estremo saluto al segretario missino, per sempre nel cuore di tutti.