Meloni: “Risultato straordinario, da oggi FdI non si dà limiti. Un altro governo è possibile” (video)

«Da stanotte Fratelli d’Italia non si pone limiti. Da oggi gli italiani sanno che c’è un’alternativa possibile per il governo della nazione». Così Giorgia Meloni nella conferenza stampa a notte inoltrata, alla residenza Ripetta, dopo gli ultimi dati elettorali. La leader di Fratelli d’Italia ringrazia gli italiani «per il risultato straordinario che consente al partito di aumentare i suoi consensi del 50% rispetto alle elezioni politiche».

“Con Salvini siamo gli unici a crescere”

«FdI raggiunge il secondo miglior risultato per crescita dopo la Lega. Faccio i complimenti a Matteo Salvini per il suo risultato». La Meloni sottolinea che la crescita di FdI va in contraddizione con le analisi frettolose di più di un osservatore. «Abbiamo sentito dire che la Lega in forte crescita avrebbe fagocitato Fratelli d’Italia. Dicevano che eravamo destinati a diminuire nei consensi, a scomparire. Gli italiani hanno raccontato una storia completamente diversa. Hanno raccontato che la coerenza, l’umiltà, la determinazione che FdI ha dimostrato in questi mesi, che la capacità di mantenere la barra dritta, di parlare di problemi concreti degli italiani paga».

“I gufi hanno fallito, le loro tattiche non hanno funzionato”

La Meloni ha rivendicato con orgoglio il successo nonostante i gufi. «Ci sono stati menagrami, che dicevano che FdI combatteva per raggiungere la soglia del 4%. Sapevano che il problema non era lo sbarramento. Erano solo tattiche per cercare di allontanare il consenso. Ma gli italiani non si fanno convincere da questi tatticismi. Andiamo fieri di questo risultato e voglio ringraziare chi ha creduto in noi e i nostri dirigenti. Domani faremo tutte le valutazioni del caso.

Meloni: “Gli italiani hanno dato un’indicazione chiara”

Prima di dare appuntamento alla conferenza stampa di domattina alle 11,30 quando i dati saranno definitivi, la Meloni osserva che due dati balzano agli occhi. La prima cosa? « Da oggi FdI non si dà limiti». L’altra grande questione che balza gli occhi è che c’è un’alternativa possibile per il governo della nazione. Lega e FdI rappresentano una maggioranza alternativa. Chiaramente spetterà a ciascuno degli attori in campo decidere se ascoltare l’indicazione data dagli italiani o no. Non possiamo che ringraziare gli italiani per questo risultato straordinario contro ogni pronostico. Lavoriamo per crescere ancora di più e per dare risposte agli italiani che credono in noi».