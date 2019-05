Meloni: «Prima gli italiani? Lo slogan leghista non vale più. Il reddito di cittadinanza va ai rom”

Ultime battute della campagna elettorale anche per Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni, parlando da piazza delle Erbe, a Novara, si è rivolta agli elettori toccando soprattutto i temi nazionali. «Votando Fratelli d’Italia – ha detto – potremo costruire una alternativa al governo attuale, basata su una nuova alleanza tra Lega e Fratelli d’Italia». Lo slogan leghista “Prima gli italiani?” «È sfuggito con il reddito di cittadinanza, visto che lo stanno prendendo immigrati e Rom». Così Giorgia Meloni, leader Fdi, rispondendo ai cronisti, a margine del comizio di Novara. Con la leader di Fratelli d’Italia sul palco i candidati alle regionali (Giuseppe Policaro, Franco Caressa e Federico Binatti) e la candidata alle europee (Marina Chiarelli)

Il voto a FdI è il voto più utile che si possa esprimere – ha detto la Meloni – perché contribuisce a cambiare il governo in Europa e in Italia. Perché noi vogliamo andare a costruire un’Europa nella quale non ci siano più la Francia e la Germania a discapito degli altri Paesi dell’Ue. Ma un’Europa confederale dove ci si occupa di grandi materie.

Sull’immigrazione non è impedire agli immigrati di sbarcare, ma il tema è di impedire ai barconi di partire dalla Libia. Ed è una proposta sulla quale è più facile trovare l’Europa sensibile. Così come vogliamo portare in Europa la questione della natalità. In base a questi dati tra quattro generazione gli italiani diventeranno 16 milioni. L’Europa, così, è destinata a venire islamizzata. Così come la tutela e la protezione del marchio italiano. Marchio che va difeso».

Meloni negli stabilimenti del gorgonzola dop

La Meloni ha citato la sua visita agli stabilimenti della produzione del gorgonzola, nella zona che è di eccellenza per uno dei prodotti tipici italiani, tra le eccellenze del Made in Italy. «Visita dello stabilimento Igor srl, leader mondiale nella produzione di Gorgonzola dop – ha scritto la leader di FdI nel suo post – eccellenza della gastronomia italiana. Fratelli d’Italia vuole andare in Europa per difendere il “Made in Italy”, che è il terzo brand più riconosciuto al mondo. Difenderlo è una priorità nazionale».