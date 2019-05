Meloni, appello a Salvini: «Ascolti il popolo e metta fine a questo governo con il M5S» (video)

«Io non penso che saranno loro a staccare la spina, gli unici che possono farlo sono gli italiani con il voto di domenica, la politica fa quello che dicono i cittadini. Se gli italiani domenica votano Lega e M5S, significa che vogliono vadano avanti, se non vogliono che vadano avanti votino Fdi, perché così è possibile una nuova maggioranza con la Lega, e M5S invece fuori dal governo. In questo modo chiedono soluzione diversa e un governo che possa andare d’accordo su buona parte delle questioni», spiega Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, a “Mattino Cinque” su Canale 5. «Non mi offro come stampella alla Lega ma come alleato, se volevo fare la stampella lo avrei fatto per questo governo. Non è il mio forte fare la stampella di qualcuno», aggiunge la Meloni, secondo cui la la Lega da sola non governerà mai. «Non è accaduto neanche al miglior Berlusconi. In Italia funzionano le alleanze. La questione è: chi può fare governo con la Lega? In questo modo si può fare un’altra maggioranza, altrimenti si andrà avanti con questo governo che non sarà più in grado di fare niente». Da qui l’appello a Salvini: «Confido nella sua capacità di ascoltare il popolo. Se il popolo chiede il M5S fuori dal governo, sono sicura che Salvini ascolterà».

Qui l’intervista completa.