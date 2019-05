Mario Giordano: «Gli italiani pagano e i rom li scavalcano, è una vergogna» (video)

A Dritto e rovescio su Rete 4 si parla dei rom e delle case popolari assegnate a famiglie sinti a Casal Bruciato, a Roma. Ospite in collegamento dalla Capitale con Paolo Del Debbio è “Er brasiliano”, uno dei cittadini più attivi. In studio c’è Mario Giordano che sfida il politicamente corretto della sinistra: «Il problema vero è che ci sono norme che favoriscono l’assegnazione delle case ai rom rispetto agli italiani. È giusto eliminare i campi rom, ma non può essere che questo comporti che i rom scavalchino gli italiani in lizza da anni per una casa popolare!». E ancora: «Non può esistere che una persona che ha pagato regolarmente le tasse si veda scavalcato da chi fino a qualche tempo fa viveva in queste oasi di irregolarità. Bisogna intervenire ed eliminare quelle norme che favoriscono i rom rispetto agli italiani».

