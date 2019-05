Mancati sgomberi: oltre al danno la beffa. Lo Stato deve risarcire 40 milioni ai proprietari

I mancati sgomberi di immobili occupati comportano conseguenze economiche pesanti per le casse dello Stato. Ne dà notizia Il Tempo. «Oltre 40 milioni di euro. A tanto ammonta il valore di solo due notifiche di precetto arrivate al Viminale – scrive il quotidiano romano – per il mancato sgombero di due palazzi a Roma. Si tratta degli immobili di viale Caravaggio e via Prenestina, per i quali il Tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire i proprietari che da anni non possono usufruire dei palazzi perché occupati abusivamente».

Secondo quanto riporta il giornale diretto da Franco Bechis, «nel primo caso, il Viminale è stato condannato a pagare 15 milioni di euro, nel secondo 28, salvo ulteriori danni poiché entrambi gli edifici non sono stati ancora sgomberati. Una situazione che potrebbe riguarda altre decine di immobili a Roma e centinaia in tutta Italia con costi esorbitanti in caso di risarcimento. Anche se la possibilità che i proprietari arrivino ad ottenere materialmente il denaro appare piuttosto difficile».