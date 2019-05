Macedonia, il Papa incontra un prete (di rito greco) sposato: «Sei stato coraggioso»

A Skopje, nella Macedonia del Nord, in occasione dell’incontro del Papa con i sacerdoti e le religiose macedoni c’è stata anche la testimonianza di un prete sposato con figli. Al termine della testimonianza di padre Goce, il Papa ha osservato: “Grazie a voi, padre Goce e Gabriella: siete stati coraggiosi nella vita! E ai vostri figli Filip, Blagoj, Luca, Ivan, per aver condiviso con noi le vostre gioie e preoccupazioni, del ministero e della vita familiare. E anche il segreto per andare avanti nei momenti difficili che avete dovuto passare. L’unione matrimoniale, la grazia matrimoniale nella vita ministeriale vi ha aiutato ad camminare così, come famiglia”. Vale la pena precisare che i preti di rito greco-cattolico possono sposarsi. Ma queste parole di Bergoglio fanno ugalmente riflettere