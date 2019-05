Macabre minacce, ha un conto in sospeso con un medico: gli fa recapitare una testa d’agnello mozzata

Assillante fino a diventare intimidatorio e minaccioso: e per questo un commerciante del Potentino è finito in carcere dopo aver fatto recapitare alla sua vittima, un medico da tempo attenzionato dal suo aguzzino, la testa mozzata di un agnello.

Minaccia un medico per vecchie questioni personali e gli recapita una testa d’agnello mozzata

Un messaggio macabro, quello mandato da un commerciante al medico, destinatario di interminabili intimidazioni e pesante minacce: l’aguzzino, infatti, ce l’aveva da tempo per questioni personali con il dottore, ormai terrorizzato dal suo persecutore. Il quale, evidentemente accecato dalla rabbia, è arrivato anche a lasciare nell’androne del palazzo del professionista perseguitato la testa mozzata di un agnello nascosta in una busta di plastica. Insieme all’inquietante pacco recapitato a domicilio è stato ritrovato anche un biglietto dal contenuto, sottolinea il Giornale tra i vari che ha ripreso e rilanciato la vicenda, accaduta in Basilicata, a Senise (comune in provincia di Potenza), «minatorio ed estorsivo».

L’uomo, un commerciante, è in cella con l’accusa di tentata estorsione

A quanto trapelato, alla vittima di questa assurda persecuzione, divenuta incubo quotidiano, erano arrivate anche richieste di denaro pretese a risarcimento di un presunto torto che il commerciante avrebbe subito e addebitato al medico. Proprio seguendo questa pista, infatti, sono partite le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, appena concluse con l’arresto dell’uomo ritenuto responsabile delle minacce e finito in carcere dove dovrà rispondere dell’accusa di tentata estorsione aggravata, contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Potenza.