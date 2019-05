L’ultimo comizio di Di Maio è un mezzo flop: semivuota la piazza romana (video)

Una piazza semivuota per la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle fa da sfondo all’ultimo comizio di Di Maio, in piazza Bocca della Verità, a Roma, prima del voto per le Europee di domano. Sul palco la sindaca di Roma, Virginia Raggi, i ministri 5 Stelle, Bonafede, Fraccaro, Lezzi, Costa, Trenta, Grillo, Bonisoli e Toninelli ed il capo politico e vice premier Luigi Di Maio. Una piazza tristemente semivuota per l’ultimo comizio prima del voto…