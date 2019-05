Speriamo che sia gratis. Il pluralismo in Rai adesso è stato affidato – ma non lo sapeva nessuno – ad “un gruppo di lavoro aziendale”. Lo hanno fatto sapere il presidente Foa e l’amministratore delegato Salini alla commissione di vigilanza sul servizio pubblico. Ed è al “lavoro” dal 25 marzo scorso per “monitorare la programmazione e le trasmissioni radiotelevisive alfine di verificare la concreta e uniforme osservanza della normativa in materia elettorale”.

Di grazia, ci fate sapere quanti minuti al giorno lavorano questi signori? Se hanno mai dato uno sguardo alle delizie domenicali di Lucia Annunziata? Se casualmente si sono imbattuti proprio domenica scorsa nel processo della compagna conduttrice a Giorgia Meloni che ha respinto ogni insinuazione solo perché è brava? Il “monitoraggio” prevede anche che cosa succede se chi ha un programma in mano esprime opinioni personali per contrastare faziosamente le posizioni di chi ospita?

Nessuno controlla il controllore

Lo show personale dell’Annunziata è arrivato ieri in commissione di vigilanza, grazie al lavoro dell’on. Federico Mollicone, che però non intende fermarsi lì.

Ma anche lo stesso vertice della nomenclatura di viale Mazzini è chiamato a rispondere. Perché le firme in calce al documento inviato alla vigilanza Rai, non sono di due passanti: Foa e Salini parlano di un oggetto misterioso quale il “gruppo di lavoro” e bisogna sapere che cosa fa, chi lo compone, quali sono stati i risultati e le osservazioni. Altrimenti sono le solite chiacchiere per giustificare la permanenza del canone.

Il processo alla Meloni

La notizia è che è stato istituito un organismo di controllo. Ma non si sa se controlla alcunché. Perché nessuno controlla il controllore. Sembra un gioco di parole ma è l’essenza della democrazia. Altrimenti diventa anarchia dove ognuno fa quello che gli pare. Ma non con i soldi dei cittadini.

“Ho denunciato in ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai la violazione della par condicio da parte di Lucia Annunziata durante l’ospitata di Giorgia Meloni. Presenterò un quesito scritto a cui la Rai dovrà rispondere e non solo: per noi è stata una conduzione indecente e faziosa, in palese contrasto con la neutralità che i conduttori dovrebbero mantenere in periodo elettorale”. Alle parole di Mollicone dovrà seguire la precisa risposta dell’azienda.

Che non potrà certo riguardare una sola puntata, anche se già sufficiente a mostrare il livello di faziosità della conduttrice. Ma basterà esaminare già l’ultimo trimestre di “Mezz’ora in più” per verificare direttamente la sfacciata partigianeria di una trasmissione ad uso e consumo della sinistra. E dalla Rai del cambiamento ci si aspetta ben altro che una noiosa continuità con quella del passato.

Di solito dovrebbe funzionare così. La vigilanza Rai detta le regole e il servizio pubblico si adegua. Se non accade scattano richiami, diffide, sanzioni. Ed è sotto gli occhi di tutti lo sconcertante andamento dei programmi di informazione. Anzi, disinformazione a spese del cittadino contribuente. Basta.