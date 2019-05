Lollobrigida: norme ad hoc contro il bullismo dopo il caso di Manduria, pronta la legge di FdI

Giorgia Meloni ha reso omaggio a Manduria ad Antonio Stano, depositando fiori davanti alla sua casa e annunciando la proposta di legge di Fratelli d’Italia per introdurre il reato di bullismo. Sul tema è tornato oggi il capogruppo FdI alla Camera Francesco Lollobrigida: “Come annunciato dal presidente Meloni, Fratelli d’Italia sta depositando una proposta di legge per introdurre il reato di bullismo. Il recente caso di Manduria, come molti altri gravissimi fatti accaduti negli ultimi anni, impongono una normativa ad hoc che accorpi i reati che rientrano nella fattispecie di bullismo, per contrastare il fenomeno con ogni strumento possibile. Su questo ci aspettiamo la massima condivisione nelle aule parlamentari”.