Lollobrigida: “Gli italiani hanno premiato la proposta sovranista” (video)

«Fratelli d’Italia sarà nel Parlamento europeo e potrà mantenere tutti gli impegni che Giorgia Meloni ha preso in questa splendida campagna elettorale». Così Francesco Lollobrigida nel corso di un’intervista con Rainews24. Per il presidente dei deputati di FdI, «il risultato riempie di soddisfazioni perché fino a pochi mesi fa era insperato e conferma che continuiamo a crescere». All’intervistatrice che parla di un ridimensionamento dei conservatori europei, Lollobrigida invita ad aspettare i risultati definitivi: «Ci faccia gioire per il risultato italiano. Il risultato premia la nostra proposta e premia, più in generale, la proposta sovranista». L’interpretazione di Lollobrigida va avanti. «La lettura che diamo è che gli italiani vogliono un governo diverso da quello attuale».

Lollobrigida: “Questo governo non è quello che vogliono gli italiani”

Alla luce del successo in Piemonte, dove il candidato del centrodestra, Cirio è nettamente avanti su Chiamparino, la domanda della giornalista Rai tocca le frizioni tra Meloni e Berlusconi. «Il primo problema, semmai è che questo governo non ha più la fiducia degli italiani». A livello locale il centrodestra vince, ma è evidente che cambiano gli equilibri. Prima del 4 marzo Forza Italia aveva un ruolo di leadership che non ha più. «Oggi il progetto sovranista è centrale». Per Lollobrigida si riparte quindi da questo dato.