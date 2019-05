Lite furiosa tra due nigeriane finisce con una che stacca a morsi un labbro alla connazionale

Una lite furiosa tra due nigeriane degenera in violenta aggressione che finisce con una delle due che stacca a morsi il labbro all’altra. Una violenza cieca, quella consumatasi a Foggia, di una brutalità d’ancestrale memoria che si fa quasi fatica a collegare a una discussione, per quanto accesa , tra due donne, e invece…

Invece nei giorni scorsi a Stornara (Foggia), al termine di una discussione particolarmente movimentata, una donna di nazionalità nigeriana ha aggredito addirittura con un morso in faccia la contendente, arrivando a staccarle con i denti una porzione del labbro inferiore. Le cause del diverbio che ha scatenato la feroce reazione della 29enne Agbos Beauty sono al vaglio degli inquirenti dal minuto dopo in cui i carabinieri hanno arrestato la donna con l’accusa di di lesioni personali, un capo d’imputazione che l’ha portata dietro le sbarre della casa circondariale di Foggia (nonostante un tentativo di fuga e di far perdere le proprie tracce subito dopo il ferimento della rivale). La vittima, invece, soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale “Tatarella” di Cerignola, dove è stata medicata e dove ha ricevuto le cure del caso. E come riferito da Il Giornale che al caso ha dedicato un dettagliato servizio, «le gravi lesioni riportate al volto hanno determinato una prognosi di 30 giorni».