L’islam avanza nel cuore dell’Europa: la Germania pronta a riconoscere la poligamia

L’islam avanza nel cuore dell’Europa: la Germania potrebbe riconoscere la poligamia La proposta arriva nientemeno che dal ministro della Giustizia, Katarina Barley, della Spd (il governo tedesco si regge grazie a una “grande coalizione”). Nelle proposta si parla di riconoscere eventuali altri matrimoni già contratti nei paesi di origine per i musulmani da chi è sposato in Germania. Va la pena ricordare che nel diritto di tutti i Paesi occidentali il divieto della poligamia non ammetteva fino ad oggi eccezioni, Ma così potrebbe non essere più per effetto della pressione esercitata dalle comunità musulmane. Nel mondo islamico infatti la regola è diversa: seguendo i precetti del Corano, un marito può contrarre più matrimoni ed avere quindi più mogli. Non vale lo stesso per le donne, le quali possono invece avere soltanto un marito.

Cosa prevede la proposta

Chi arriva in Germania con una famiglia già formata da più mogli, può ugualmente, in base alla proposta di legge, avere la cittadinanza e dare a tutte le sue mogli analoghi diritti. Dagli assegni di sussidio, fino ad ogni forma di assistenza riconosciuta normalmente per la prima moglie. S’annuncia però battaglia al Bundestag. La Cdu non potrà certo accettare una simile proposta. Il ministro dell’interno, il cristiano democratico Horst Seehofer, definisce l’idea “pericolosa”. Difficilmente la poligamia passerà. Il fatto stesso però che si parli in Germania di ciò che fino a poco tempo fa appariva inaudito rappresenta un ulterire passo in avanti per l’espansionismo musulmano in Europa.