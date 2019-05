Leonardo “genio francese”. La gaffe del primo Tg di Francia e le bacchettate del nostro Tg2 (video)

Il Tg della prima rete francese definisce Leonardo “genio francese” e il Tg2 ironizza sull’incidente di percorso. Un incidente dovuto con molta probabilità al fatto che oggi, in occasione delle celebrazione per i 500 anni dalla nascita del genio italiano, il presidente Macron e il presidente Mattarella si sono recati in visita al castello di Amboise dove Leonardo visse negli ultimi tre anni della sua vita e poi morì. In tutte le capitali europee, e anche a Parigi, sono previsti eventi per omaggiare Leonardo da Vinci, ma ciò non giustifica certo appropriazioni indebite da parte dei francesi… Evidentemente, al contrario di ciò che pensa Macron, studiare l’italiano e anche un po’ di storia italiana ai francesi non farebbe poi così male.