L’elemosiniere del Papa paga le bollette del palazzo occupato: il centro sociale ringrazia

Ora il Papa paga anche le bollette dei palazzi occupati. La notizia è di queste ore. A compiere il gesto tanto insolito quanto simbolico è stato il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio. Il porporato è arrivato in un palazzo occupato da un centro sociale nel 2013 al centro di Roma, ha visto lo stato di difficoltà per tante persone prive della luce da giorni e ha riallacciato la corrente elettrica che era stata staccata dall’azienda per morosità.

Il cardinale «è stato informato di una grave situazione in uno stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma in cui si trovavano oltre quattrocento persone. Tra loro numerosi bambini, riferiscono fonti vaticane. Come elemosiniere, ha sentito il dovere di compiere un gesto umanitario, provvedendo personalmente a riattivare la corrente elettrica all’edificio», che non è di proprietà del Vaticano. Questo gesto, sottolineano ancora le fonti vaticane, «è stato compiuto dal cardinale Krajewski nella piena consapevolezza delle possibili conseguenze d’ordine legale cui ora potrebbe andare incontro, nella convinzione che fosse necessario farlo per il bene di queste famiglie».

“Tarzan” Alzetta conferma la notizia: “Sì, il Vaticano ha pagato le bollette”

I centri sociali incassano, ma non ringraziano nemmeno. Sembrano quasi infastiditi dal fatto che si sia diffusa la notizia Il portavoce del centro sociale che ha occupato lo stabile nel 2013, Andrea Alzetta, nome di battaglia Tarzan, conferma a malincuore la notizia.

Il militante di estrema sinistra, re delle occupazioni abusive, bolla però come “un’esagerazione giornalistica” il fatto che sia stato l’elemosiniere vaticano a “fare il miracolo”. «Nel palazzo vivono 450 persone di tutte le nazionalità, tra i quali 98 minori, alcuni in gravi condizioni di salute, e per una volta è stata ripristinata la giustizia invece della legalità» sostiene Alzetta. E liquida con una battuta il fatto che la luce sia tornata grazie al Vaticano. «L’elemosiniere del Papa non credo faccia l’elettricista, oltretutto non c’erano sigilli, semplicemente avevano staccato la corrente». Conti saldati appunto dalle casse vaticane.