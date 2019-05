L’autrice del libro su Salvini “aggredita” al Salone del libro al canto di “Bella ciao” (video)

Chiara Giannini, l’autrice del libro intervista su Salvini, è riuscita comunque a far parlare di sé al Salone del libro, nonostante che il sindaco di Torino Chiara Appendino e il governatore Sergio Chiamparino abbiano fatto bandire dal Lingotto l’editore Altaforte. La giornalista e scrittrice ha voluto essere presente in qualche modo alla manifestazione incontrondo i visitatori e mostroando loro una copia del volume messo all'”indice”. La sua presenza ha creato un piccolo parapiglia al Salone. Mentre girava con Io sono Matteo Salvini in mano, l’autrice è stata, prima attaccata da un collaboratore della casa editrice Feltrinelli, e poi “aggredita” da alcuni visitatori che, intonando Bella ciao, hanno cercato di zittirla. Chimatela come volete, ma si tratta comunque di una forma di violenza e di intimidazione anche se non sono volati schiaffi o spintoni, ma solo un canto e alcuni saluti comunisti in segno di scherno. Il video che proponiamo è tratto da Repubblica tv.