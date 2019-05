La triste parabola dei 5Stelle: dalle dirette “streaming” alle verifiche di governo

In principio fu lo streaming, versione maligna del “bello della diretta” con cui conduttori e giornalisti giustificano in tv imprevisti, fuori onda e risposte scioccanti. In principio fu lo streaming, ovvero la continuazione con altri mezzi dell’apertura a mo’ di scatoletta di tonno del Palazzo per mostrarne vizi, vezzi e privilegi. Ricordate? Fu Bersani la sua prima illustre vittima. Reduce dalla clamorosa «non vittoria» alle elezioni del 2013, l’allora segretario del Pd pensò bene di rifarsi invocando il sostegno dei Cinquestelle. In compenso, accettò la condizione di Grillo ad un confronto in diretta streaming con una delegazione dei suoi. Bersani ne uscì a pezzi. Al contrario dei suoi occasionali interlocutori cui non sembrò vero mettere alla berlina quel leader malridotto e già dimezzato per rendere ancor più visibile la distanza tra vecchio e nuovo, tra Casta e popolo, tra professionisti della politica e parvenu del Palazzo. Sei anni appena sono passati da quei gloriosi fasti, ma sembra un secolo. Evaporato lo streaming, i grillini oggi parlano con lingua biforcuta in tutto identici ai loro antichi nemici: s’imbarcano in richieste di vertici di governo, non disdegnano il rimpasto e neppure escludono la verifica. Praticamente hanno adottato tutto lo scialbo frasario che già la Seconda repubblica aveva bandito e che ora ritorna paradossalmente di moda grazie alla Terza. Ma c’è poco da meravigliarsi: il linguaggio dei grillini ha solo seguito l’evoluzione (o involuzione, se si crede) del suo capo politico Luigi Di Maio. Troppo in grisaglia, cravatta e sorriso di serie per risultare accattivante, seducente o semplicemente votabile. Ma ormai è quella la via. Dopo tutto, Giggino piace anche a Salvini che, tra il lusco e il brusco, ha diffidato il M5S dal disarcionarlo in favore del più pimpante Di Battista. «Se va via lui, cade il governo», tuonò il leghista dall’alto del suo consenso. E i grillini, al riparo dello streaming e ormai ben incollati alla poltrona, tremarono.