La Russa: «In Italia sì a monumenti a Lenin, ma no a strade ad Almirante» (video)

In Italia, un monumento a Lenin ha diritto di cittadinanza, una via ad Almirante invece no. È quanto, nella ricorrenza del trentunesimo anniversario della scomparsa del leader missino, denuncia il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa in un video registrato a Cavriago, dove sorge un busto del rivoluzionario bolscevico. «Oggi – dice La Russa- siamo a Cavriago davanti al busto di Lenin, unico caso in Europa. È il 22 di maggio e sono passati 31 anni dalla morte di Giorgio Almirante. A Roma e in altre città si continua a non volere una semplice via dedicata al leader missino, un uomo che nel dopoguerra seppe traghettare gli sconfitti italiani della guerra nell’alveo della democrazia e del parlamentarismo, un uomo che quando morì fu salutato da tutti i partiti. Nel 1970 l’Urss donò a Cavriago questo busto di Lenin. E, ancor oggi, è come se fosse la cosa più normale del mondo, come se Lenin non fosse l’ideologo di una dittatura sanguinaria, la più terribile che il mondo ha conoscuto».