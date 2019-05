La Regione Emilia Romagna destina 100mila euro a una scuola di pace e antifascismo

La Regione Emilia-Romagna, socio fondatore, ha assegnato, per il 2019, un contributo di 100 mila euro alla Scuola di Pace di Monte Sole a Marzabotto. La scuola, che sorge sull’Appennino bolognese, è gestita dalla Fondazione di Monte Sole ed è particolarmente attiva in occasione del 25 aprile e iniziative dedicate alla Resistenza e contro i fascismi.

I soldi saranno destinati «per iniziative educative dirette a una gestione non violenta dei conflitti e alla lotta contro ogni forma di xenofobia e razzismo, oltre che per la promozione degli stessi temi e la ricerca».

Alla scuola di pace di Marzabotto 100mila euro

«Bologna – si legge nella nota della Regione Emilia Romagna – negli anni è diventata simbolo di pace, di tolleranza, ma anche centro attivo per la lotta ai razzismi e fascisti, un punto di riferimento per i giovani che arrivano da tutta l’Europa e anche da altre parti del mondo, spesso anche da aree di forte conflitto, per favorire il dialogo e il confronto, studiando e riflettendo sui significati più pregnanti della nostra vita, sui valori di civiltà, libertà e resistenza all’odio, partendo dall’evento drammatico di sterminio di persone e villaggi nell’autunno 1944 che ha reso l’area di Marzabotto sinonimo di tragedia e speranza nel futuro».

Nel prospetto della società si leggono solo riferimenti al fascismo e al nazismo. Nessun riferimento al terrorismo islamico, che colpisce oggi. Nessun riferimento all’ideologia che ha provocato più danni nella storia del dopoguerra, il comunismo. Insomma, per essere una scuola di pace è decisamente strabica. Guarda solo a sinistra. Ma forse è proprio per questo che nel 2019 incasserà centomila euro dalla Regione più rossa d’Italia.