Il quartier generale di Fratelli d’Italia è al residence di Ripetta, dove già ci sono molte telecamere e tanti giornalisti. L’aria è quella dell’attesa di un buon risultato.

Cominciano ad arrivare i primi dirigenti, il capogruppo alla Camera Lollobrigida, quello al Senato Ciriani, il responsabile dell’organizzazione Donzelli e il dirigente della comunicazione Rotelli, mentre più tardi verrà Giorgia Meloni.

Il derby tra Pd e Cinquestelle

I cronisti si passano i sondaggi ufficiosi, quelli più o meno attesi, anche se si comincia a discutere di un’ipotesi di sorpasso del Pd sui Cinquestelle.

Tutti scommettono su un buon risultato di Fratelli d’Italia, anche se gli exit poll devono ancora uscire. Continua la discesa di Forza Italia, secondo i cronisti parlamentari più esperti. La Lega dovrebbe aver il buon risultato pronosticato da settimane, anche se il punto è rappresentato dall’asticella del 30 per centi: Salvini la supererà o no.

Tanti cronisti

Un grande pannello con tanti simboli di Fratelli d’Italia è sullo sfondo della sala stampa, che dispone di numerose postazioni per i cronisti che affollano i locali. Le televisioni sono a disposizione per seguire le varie dirette televisive. Insomma, tutto è pronto per la grande maratona del voto anche dal residence di Ripetta, altro luogo storico della destra italiana nelle varie occasioni elettorali e politiche.