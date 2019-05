La Lecciso vola a Roma. Vi sveliamo perché…

Trasferta a Roma per Loredana Lecciso. L’ex compagna di Al Bano ha postato una foto con Fabiola Sciabbarrasi (che aveva sposato l’indimenticabile Pino Daniele). Cosa facevano insieme nella Capitale? Una fonte anonima ci rivela che tra le due ci sarebbero stati vari incontri per mettere in piedi un nuovo progetto. Di cosa si tratta? Sempre secondo rumors ci sarebbe alla base un grande progetto sociale. Niente tv. Almeno al momento. Si sa ben poco di questa nuova avventura che vede la Lecciso e la Sciabbarresi unite per un comune obiettivo.

Intanto, gli autori di vari programmi tv starebbero corteggiando da tempo la Lecciso, che su Instagram appare in perfetta forma, per varie ospitate. L’ultima che ha concesso risale alla prima puntata del serale “Live – non é la d’Urso”: il super programma campione di ascolti di Canale 5, guidato da Ivan Roncalli come capoprogetto (corteggiato per le sue capacità autori). In quell’occasione la Lecciso è andata in studio con Al Bano insieme ai loro figli Jasmine e Bido registrando picchi di share.