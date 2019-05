La gaffe di Di Maio: va a Monterotondo e sul manifesto mette Palombara Sabina

L’ennesima gaffe pentastellata. Ora sbagliano anche i manifesti. «Di Maio va a Monterotondo a fare la campagna elettorale ma sceglie come sfondo la foto di Palombara Sabina amministrata da Fratelli d’Italia e nella quale i Cinquestelle non hanno alcuna rappresentanza. Benaugurale…», scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. L’immagine del manifesto fa il giro del web.

«Aiutiamo Matteo Salvini a liberarsi del Movimento 5 Stelle, con cui litiga ogni giorno su tutto con la conseguenza di non riuscire a realizzare neanche una delle proposte con cui il centrodestra si era presentato agli italiani», ha poi detto Lollobrigida, ospite a TgCom24. «Fratelli d’Italia lavora per costruire una alternativa di governo seria, autenticamente sovranista, l’unica in grado di realizzare politiche utili alla Nazione: Flat tax, taglio della burocrazia, misure per creare occupazione, investimenti per le infrastrutture e le grandi opere. Tutto il contrario del programma e dei provvedimenti assistenzialisti dei Cinquestelle. Votare Fratelli d’Italia il 26 maggio significa bocciare questo governo e creare i presupposti per farne uno davvero efficiente».

Ecco il manifesto con la foto sbagliata