La Fornero è ossessionata da Salvini: «È un ignorante, mi opporrò a lui per sempre» (video)

Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, l’ex ministro del Welfare Elsa Fornero non molla la presa contro Matteo Salvini e lo attacca su tutti i fronti: «Il suo linguaggio – spiega la Fornero – è inappropriato e denota spregiudicatezza e ignoranza. Non potremo mai abituarci e dovremo sempre opporci». La Fornero ne ha anche contro i Cinquestelle e Luigi Di Maio: «Deve fare ancora tanta strada per acquisire credibilità. Anche il Movimento è nato su un linguaggio violento, il suo fondatore è Beppe Grillo che ha attaccato molto il nostro governo».