La farsa Prati-Mark Caltagirone: Eliana in Questura e in tv. Il web se la ride

Il gossip del momento da Live-Non è la D’Urso vive un altro momento clou. Le nozze-farsa della Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone stanno facendo impazzire (e ridere) il web. Intanto però si stanno anche ritorcendo contro Eliana Michelazzo, che ha tagliato i ponti con la socia Pamela Perricciolo e con l’assistita Pamela Prati. Ed è anche stata ascoltata in questura. Questo è quanto riferisce il magazine Oggi: l’ex agente della showgirl si è recata in questura Roma Ponte Milvio nella mattina del 21 maggio per deporre in qualità di persona informata dei fatti sulla presunta aggressione con l’acido denunciata dalla Perricciolo qualche tempo fa e raccontata dalla Prati durante l’ultima intervista a Verissimo.

Prati- Caltagirone, farsa sul web

Il fantasma di Mark Caltagirone fa il giro del web, con vignette e sfottò, l’identikit con la faccia della Prati fornita di barba e capelli lunghi. Com’è ormai noto, la manager della Prati dopo interviste, liti televisive e dichiarazioni su Instagram, è crollata. Eliana ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste e che non l’ha mai incontrato di persona, facendo disintegrare il castello di bugie. Eliana è diventata pertanto l’ennesima protagonista, grazie al palcoscenico della D’Urso dove ha svuotato il sacco.

Da Barbara D’Urso la confessione di Eliana

Le rivelazioni dell’agente avrebbero dovuto sgonfiare definitivamente l’affaire Prati, ma in realtà sembra che la vicenda non sia ancora finita. Ormai sul web è tutto una burla: da quando gli utenti dei social si sono resi conto che Mark Caltagirone è una pura finzione, è una valanga di sfottò. Eppure sul suo presunto profilo Instagram sono comparse nuove foto, tra cui quella di Gianni Sperti che è dovuto intervenire dichiarando che lui non ha nulla a che fare con la vicenda e che le sue immagini sono state rubate.

Anche Alessandra Amoroso è stata coinvolta suo malgrado, leggiamo sui siti di gossip rimbalzati un po’ dappertutto. Sempre sui social il presunto imprenditore scriveva alla cantante: “Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo, sei una bella persona”. Pronta la risposta della Amoroso: “Peccato che non ricordo il momento”. Altri buontemponi della rete si sono fatti un profilo finto e con il nome di Mark Caltagirone imperversano facendo proposte di matrimonio, per poi annunciare: “Sono in Afghanistan, ti sposo appena torno”. Per cui in questo bailamme che si è inscenato c’è grande attesa per l’intervento dell’ex agente della Prati a Live-Non è la D’Urso. Lei promette sfracelli di ascolti, mentre imperversano sul suo profilo Fb insulti sulle volgarità che propina il GF.