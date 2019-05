La faccia tosta della Fornero, che si vanta della sua legge: «È ancora lì, il governo mente»

Si vanta che la sua riforma, che tanto ha fatto piangere gli italiani (e lei stessa, come in una indimenticabile conferenza stampa), sia ancora in piedi, non smantellata, almeno non del tutto: «Il governo si fa bello con poco e dice di aver superato la legge Fornero, ma la riforma è ancora lì, anche se

sbandierano quota 100 come un trofeo. Questo governo ha difficoltà a fare qualsiasi cosa», afferma l’economista ed ex ministro del

lavoro, Elsa Fornero, interpellata dall’Adnkronos, sul superamento della legge che porta il suo nome. «L’Inps che dovrebbe vivere di contributi fa pubblicità per mandare via le persone – continua Fornero -. E’ un controsenso. Fanno pubblicità dicendo: siamo liberi dalle catene della Fornero. Salvini che dice di pensare al futuro dei suoi figli, con queste politiche a debito sta scaricando tutto sulle spalle delle generazioni future».