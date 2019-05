La candidata FdI si pulisce le scarpe con la t-shirt antifascista: è polemica sul web (Video)

Il tempo è grigio, piove e Giorgia Manghi – (candidata candidata al consiglio comunale di Reggio Emilia per FdI) – cammina in un parco riflettendo sulla bellezza della città della città, purtroppo abbandonata al degrado da 10 anni di amministrazione di sinistra, tira fuori una maglietta con il simbolo dell’antifascismo e la usa per pulirsi le scarpe. Poi, qualche passo dopo, la getta in un cestino commentando ironicamente: «Anche le cose peggiori a volte trovano una loro utilità».

Una risposta giocata sul registro satirico di quanto spregiativamente accaduto a Bergamo, dove il sindaco Pd della città, Giorgio Gori, ha usato il tricolore come strofinaccio per pulire una targa nel corso dell’inaugurazione di un parco dedicato a Lea Garofalo, una collaboratrice di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta. Un gesto, quello del primo cittadino lombardo, severamente sanzionato dalla stessa Giorgia Meloni, che intervenendo nella polemica montata rapidamente sul web, a riguardo su Twitter ha postato: «Con estremo rispetto per la memoria della collaboratrice di giustizia e vittima della ‘ndrangheta Lea Garofalo, chiedo: ma il sindaco Pd di Bergamo non poteva portarsi un panno anziché utilizzare la nostra bandiera per pulire la targa? Ecco la stima che hanno del nostro tricolore».

Oggi, a quello scempio, e forse anche a tutta un’altra serie di insulti e provocazioni, replica anche la Manghi che, utilizzando una maglietta con la scritta antifascista militante, fa il gesto di pulirsi le scarpe sporcate nel parco e poi, assolta alla funzione per cui l’ha tirata fuori dalla borsetta e utilizzata, la getta in un cestino dell’immondizia. Apriti cielo: il mondo dem si rivolta sul web e alimenta una polemica inaugurata proprio da un gesto di un loro autorevole rappresentante…