La Boldrini la spara grossa sullo spread: «I mutui costeranno di più». Umiliata (video)

«Boldrini, legga almeno un bigino». Scontro in diretta ad Agorà su Raitre tra Laura Boldrini e il leghista Alessandro Morelli che le dà una bella lezione di Economia nello studio di Serena Bortone. Si parlava dello spread che, come si sa, si è impennato. La ex presidente della Camera si avventa come un falco per cavalcare la tigre contro Lega e M5S, avvertendo del rischio di un effetto rincaro sui mutui. «I mutui da domani costeranno di più agli italiani», strilla Boldrini gettando veleno sul governo ma suprattutto spargendo terrore ingiustificato. Il che è molto grave. A quel punto Morelli sbotta: «Gli italiani non pagheranno di più il mutuo in questa giornata, i mutui si basano sulla media degli spread europei. Sull’Euribor». E la ridicolizza così: «Forse è meglio che lei si prenda un bigino di economia. Grazie per la lezione ma le consiglio di mettersi a studiare la materia». Il bigino in gergo studentesco è il termine con cui si indica un riassuntino per scolari svogliati in cui si sintetizza una materia di studio. Come il Bignami. Lei risponde piccata: «Non si avventuri Morelli». Ma ad avventurarsi in territori impervi è solo la Boldrini. Stavolta le è andata male.

