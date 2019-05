Klaus Davi: ora San Luca ha un sindaco, la Calabria dimenticata dalla politica

Bruno Bartolo, eletto sindaco di San Luca, il paese dove un primo cittadino mancava dal 2013, promette “una giunta del popolo, una squadra del popolo” e offre una delega a Klaus Davi, l’altro candidato sindaco, col “fine unico di risollevare le sorti della comunità”.

Klaus Davi, ora neoeletto al consiglio comunale, ha così commentato il risultato elettorale: “Ci siamo impegnati per servire una comunità. Siamo scesi in Calabria, una terra dimenticata dai media, dalla politica, da tutti. Il popolo è tornato a votare, ci siamo impegnati per un anno a nostre spese e ora il comune di San Luca ha un sindaco democraticamente eletto. Dispiace per il mutismo di istituzioni come la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del presidente della Camera Roberto Fico. In fondo, questo lavoro l’abbiamo fatto per tutti, abbiamo aperto la strada a tutti. Sono sconcertato dall’insistente miopia delle istituzioni romane”.