«It’s a boy!»: Harry e Meghan annunciano la nascita del royal baby

È un maschio. Il figlio di Meghan Markle e del principe Harry è nato, sta bene e, come annunciato dal profilo Instagram ufficiale dei duchi del Sussex, «it’s a boy!». «Siamo lieti di annunciare che le loro altezze reali, il duca e la duchessa del Sussex, hanno dato il benvenuto al loro primogenito nel primo mattino del 6 maggio», si legge ancora su Instragram, a commento del post sul sesso del bambino, pubblicato su uno sfondo “royal blue” sovrastato da un piccolo stemma della coppia e accompagnato dalla rivelazione che i duchi sono «overjoyed», felicissimi.

Harry e Meghan ringraziano per il supporto

Il post prosegue rassicurando sul fatto che mamma e figlio stanno entrambi bene e che la coppia ringrazia tutte le persone «che hanno condiviso eccitazione e sostegno durante questo periodo davvero speciale delle loro vite». È stato rivelato inoltre che il bimbo – settimo in linea di successione al trono, dopo il nonno Carlo, lo zio William, i tre cugini George, Charlotte e Louis, e il padre), pesa 3,260 chili. Harry, inoltre, durante le fasi del parto è stato al fianco della moglie, come spiegato direttamente da Buckingham Palace, che per primo ha dato la notizia dell’inizio travaglio.

E ora per il royal baby si pare il toto nome

E ora, scoperto il primo grande giallo di questa nascita, ovvero il sesso che i reali non rivelano mai durante la gravidanza, subito si apre un’altra partita buona per i bookmaker: il nome. «Maggiori dettagli saranno condivisi nei prossimi giorni», si legge infine nel post di “Sussexroyal”.