Inps condannato: costrinse un operaio a lavorare tre anni in più esposto all’amianto

Lo riporta l’Agenzia h24notizie. com Con una sentenza del Tribunale di Latina, sezione Lavoro, l’ex operaio si era visto riconoscere i benefici previsti dalla legge per essere stato impiegato per oltre un decennio, dall’ 89 al 31 dicembre 2010, in un’area lavorativa in cui erano presenti materiali contenenti amianto. «L’Inps, però, a suo tempo eseguì solo in parte la suddetta sentenza, riconoscendo l’esposizione all’amianto solo per il periodo – dal settembre 1989 al 1994. Da ciò ne conseguiva che M.P. sarebbe andato in pensione in data 1 gennaio 2015, anziché il 1 gennaio 2012. Vedendosi costretto, a causa della condotta dell’Inps, a lavorare per ulteriori tre anni nonostante avesse maturato il beneficio pensionistico», leggiamo sul sito.