Il “royal baby” si fa fotografare per la prima volta. Si chiamerà Archie Harrison

Un fagottino avvolto in uno scialle bianco, tenuto in braccio da papà Harry. Debutto per il “royal baby” del principe 34enne e della 37enne Duchessa del Sussex, Meghan Markle, nato lunedì scorso. Il piccolo – settimo in linea di successione al trono e il cui nome non è ancora stato annunciato – è stato mostrato per la prima volta durante un servizio fotografico. Finora Meghan e Harry hanno preferito mantenere il riserbo attorno alla nascita del loro primo figlio, rinunciando a presentarsi alla stampa subito dopo il lieto evento, come fatto invece per i loro tre figli dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton e dal marito, il principe William, Duca di Cambridge. Oggi il debutto ufficiale. “Ha il temperamento dolce, è molto calmo, è un sogno” ha detto Meghan presentando il piccolo, secondo quanto riferisce la Bbc. Alla domanda su a chi assomigli di più il bambino, Harry ha spiegato: “Tutti dicono che i bambini cambiano rapidamente nelle prime due settimane. Lui sta già cambiando ogni giorno, quindi chissà”. Per presentare al mondo il piccolo Meghan ha scelto uno dei suoi must: un trench dress bianco smanicato e decollété color champagne. Mentre il principe ha indossato un completo grigio perla portato con una camicia bianca e una cravatta blu. “Sono felice di accogliere mio fratello nel club di chi non dorme più la notte che riunisce i genitori”. Così, con una battuta, il principe William si congratula pubblicamente, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una cerimonia a Londra, con il neo papà Harry per la nascita del primo figlio. “Ovviamente sono emozionato, assolutamente emozionato e non vedo l’ora di incontrarli nei prossimi giorni quando si saranno un po’ tranquillizzati”, ha detto ancora ilfiglio maggiore del principe di Galles Carlo, e quindi prossimo erede al trono. In serata si è appreso che il figlio del principe Harry e di Meghan si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il duca e la duchessa del Sussex hanno presentato il loro primo figlio alla regina Elisabetta e a Filippo, duca di Edimburgo.