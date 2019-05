Il maltempo infuria in tutta Italia, un morto in Sicilia e un disperso vicino Mantova

SICILIA – In Sicilia un turista tedesco è morto mentre stava facendo kitesurf, insieme ad un gruppo di amici, vicino Marsala. Fatale per l’uomo, 63 anni, una raffica di vento che l’avrebbe sollevato per circa 2-3 metri fino a farlo schiantare contro un’auto parcheggiata lì vicino. L’incidente è avvenuto verso le 12.30 allo Stagnone, posto famoso per gli appassionati di kite.

VENETO – In attesa del censimento che i sindaci effettueranno, il presidente del Veneto Luca Zaia ha disposto l’avvio dell’istruttoria per la dichiarazione dello Stato di emergenza in seguito ai danni subiti dai Comuni colpiti dal maltempo: il decreto sarà firmato dal presidente della Regione nelle prossime ore. STRADE CHIUSE – E a causa del forte maltempo e per la presenza di vento forte, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140,000 al km 149,519 in località Teggiate Nuova in provincia di Sondrio.