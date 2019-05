Grillo ha rotto con Di Maio e il M5S? Per la prima volta non sarà alla chiusura della campagna elettorale

Sarà Luigi Di Maio a chiudere la campagna elettorale del M5S per le europee. Sul palco, allestito in Piazza della Bocca della Verità a Roma venerdì 24 maggio, salvo cambi di programma dell’ultimo minuto stavolta non salirà Beppe Grillo. Un’assenza, quella del fondatore del M5S, che non ha precedenti: in tutte le chiusure di campagna elettorale di respiro nazionale – vale a dire per le politiche e le europee- il comico genovese non aveva mai fatto mancare la sua presenza.

Lp staff di Grillo getta acqua sul fuoco, ma…

Questa defezione significa che il fondatore del movimento pentastellato ha rotto con Di Maio e il M5S? Sono in molti a sospettarlo, anche alla luce dei recenti attriti tra Beppe e Giggino. L’entourage di Grillo getta acqua sul fuoco spiegando che il comico dovrebbe far sentire la sua voce in collegamento con un videomessaggio. Ma sono lontanissimi i tempi dello tsunami tour. Grillo non sarà in piazza: questa è la notizia. Qualcosa di strano sta comunque accadendo…