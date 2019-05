Grande Fratello, aggredita Francesca De Andrè. E Barbara D’Urso fa il pieno (video)

Il buonismo di Barbara D’Urso si traduce nelle scene violente che si sono viste nell’ultima puntata del Grande Fratello. L’aggressione fisica andata in onda ha dato la vittoria in prima serata al programma, con il 22 per cento di share. E la conduttrice esulta, in un mare di polemiche.

Vittima dell’assalto Francesca De Andrè, figlia di Cristiano, nel corso di un acceso chiarimento nella casa con l’ormai ex fidanzato, Giorgio Tambellini, finito sotto i riflettori per essere stato sorpreso in macchina a tradirla. Nel corso della diretta condotta da Barbara D’Urso, Giorgino – come lo chiama la conduttrice – accusa la produzione di avergli teso un tranello. Già in altre occasioni era apparso non troppo lucido nel commentare le performance della sua fidanzata invitando gli ospiti della casa a “corteggiarla”. Quando la De Andrè gli dice: “Mi hai tradito perché sei fatto dalla mattina alla sera?” Trambellini perde letteralmente la testa. In un attimo, davanti alle telecamere, si fa sotto e aggredisce Francesca afferrandola per la testa e stritolandola (vedi il video). Uno spettacolo inaccettabile, gravissimo, secondo un canovaccio ben consolidato che fa del Grande Fratello un mix di trash e violenza, non solo verbale. Scoppia il caso, come sempre. Barbara D’Urso “è costretta” a cacciare a tempo record dallo studio Tambellini ma probabilmente si frega le mani per l’ennesimo record di ascolti e titoli sicuri. “Via, via, via!”, urla indignata la conduttrice, “esci subito, la porta rossa è in fondo”. Ma non è finita: Francesca De Andrè scoppia a piangere e la D’Urso la consola: «Non merita le tue lacrime, gli hai chiesto cinquanta volte se ti ha tradito. Te lo dico io: sì, ti ha tradito. La tua esuberanza in casa non giustifica quello che ha fatto in macchina per 40 minuti. Non merita che passi una serata di merda». «Mi è venuto caldo dalla rabbia – continua – sono scioccata». E si leva il soprabito fucsia.