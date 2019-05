Giorgia Meloni: «Va dichiarata guerra agli scafisti. I cladestini non scappano dalla guerra» (video)

Blocco navale e guerra senza quartiere agli scafisti, altrimenti dal problema dell’immigrazione non si uscirà. Ancora uno sbarco, ancora una guerra con le procure. La buona volontà di Salvini non basta, ha ragione Giorgia Meloni che ha ribadito ad Unomattina quel che sta proponendo da tempo e e che avrebbe potuto impedire le tante polemiche a cui stiamo assistendo. Queste le parole della leader di FdI: «Blocco navale significa fare una cosa in accordo con i governi libici, e mettere le navi militari italiane, europee e libiche per impedire a questi scafisti di mettersi in mare con gli immigrati clandestini. Significa dare la possibilità a queste persone che hanno diritto a essere rifugiate di essere valutate e distribuite, invece che rimanere a morire in Africa. Perché noi dobbiamo prenderci gli immigrati clandestini, gente che non scappa dalla guerra e non scappa dalla violenza?».

Parole chiare quelle di Giorgia Meloni. L’unica proposta equilibrata che già aveva ribadito in diretta su La7 a l’Arena di Giletti, presente in collegamento Matteo Salvini.